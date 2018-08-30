’Facia Üçlü’den Şanlıurfa çıkarması

Kent ekonomisine katkısının yanında kültürel ve sanatsal etkinliklerle Şanlıurfa halkının buluşma noktası haline gelen AVM, 24 Ağustos’ta vizyona giren ’Facia Üçlü’ filminin yönetmeni Ramazan Özer, senarist ve yardımcı yönetmen Gurbet Gurur Cantürk, başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül ile filmde rol alan yardımcı oyuncuları, sinemaseverlerle buluşturdu. TME Films ve Efektif Sanat’ın ortak yapımcılığı ile çekimleri Adana, Osmaniye ve Hatay’da gerçekleştirilerek beyaz perdeye aktarılan filmin ekibi, AVM içerisinde ve özel gösterimin yapılacağı sinema salonunun önünde hayranları tarafından alkışlarla karşılandı. Gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten film ekibi, Şanlıurfa halkının sıcaklığının, filmin ikinci serisi çekimleri öncesi kendilerine büyük bir moral verdiğini ifade etti. Türkiye’nin en popüler Youtuber’larından olan filmin başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen ve Emre Gül, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Film ekibi, daha sonra sımsıcak bir Adana komedisi olan filmi, salonu dolduran sinemaseverlerle izledi.

Filmin konusu

Talihsiz tesadüfler sonucu hayatları kesişen üçlü; Emre’ye dedesinden kalan tarlaları almak için köyün yolunu tutar. Esas plan tarlaların üzerine konmakken Emre’nin muhtarın kızına aşık olmasıyla işler değişir. Kızı elde etmek için denemedikleri yol kalmayan üçlü, işi araba yarışına kadar götürür. Köyde düzenlenen araba yarışının kazananı üçlünün planını tekrar alt üst edecektir.

TME Films ve Efektif Sanat’ın ortak yapımcılığı ile beyaz perdeye aktarılan ’Facia Üçlü’ filminde, Deniz Oral, Hülya Şen, Yakup Yavru gibi usta oyuncular da yer alıyor. Ömer Faruk Bostan, Ahmet Parlak ve Heijan gibi sanatçılar ise müzikleriyle filme renk katıyor.