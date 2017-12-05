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05 Aralık 2017 14:17

Fare zehri içen genç kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da fare zehri içtiği iddia edilen 20 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fare zehri içen genç kız hayatını kaybetti

05 Aralık 2017 14:17


Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe S. (20), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı girdiği bunalım sonrası evdeki fare zehrini içti. Bir süre sonra odasına giren yakınları tarafından baygın halde bulunan Ayşe S., ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, sabaha karşı acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç kızın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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