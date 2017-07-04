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04 Temmuz 2017 14:28

Fatih Sultan Mehmet Mahallesine Yeni Park

Ceylanpınar ilçe merkezi ve kırsalda sosyal alanların arttırılması, vatandaşların hoş vakit geçirebilecek alanların oluşturulması, yeşil alanların arttırılması ve sağlıklı yaşam alanlarının ilçeye kazandırılması amacıyla çok amaçlı park yapım çalışmaları devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesine Yeni Park

04 Temmuz 2017 14:28


İlçenin dört bir yanına yapılması planlanan parklardan 4’ünün yapımı sürdürülüyor.


Ceylanpınar Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Bayol ve Mehmet Altun, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yapımı devam eden park çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Mehmet Bayol, "Ceylanpınar Belediyesi olarak merkezde 3 kırsalda da bir olmak üzere şu anda 4 adet çok amaçlı park çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet mahallemizde de park çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." dedi.


2 bin 500 metre kare alan üzerinde inşa edilen parkın en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Bayol, "Burada İçerisinde çocuk oyun grupları, kafeterya, spor aletleri ve kamelyaların olduğu güzel bir park yapıyoruz. Bugün çalışmaları yerinde incelemek amacıyla alana geldik. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde yürüyor. İnşallah en kısa zamanda Fatih Sultan Mehmet parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.




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