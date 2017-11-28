Fedakar öğretmenlerden örnek davranış

Camikebir Mahallesi’nde bulunan Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulu’nun bodrum katında çalışmalarını yürüten fedakar öğretmenler, boş zamanlarında arızalı bilgisayarları onarıyor. Bugüne kadar yüzlerce bilgisayarı tamir ederek tekrar eğitime kazandıran öğretmenler, atıl bilgisayar parçalarından topladıkları 17 bilgisayar ile teknoloji sınıfı da oluşturdu.

Konuyla ilgili bilgi veren bilgisayar öğretmeni Sertaç İlhan, "Bu projeye başlamamızın amacı, atıl durumunda olan, kullanılmayan, hatta bir nevi yıllardır kullanılmadığı için farelerin yuva kurduğu bilgisayarları derleyip toparlayıp tekrardan eğitime kazandırmaktır. Buraya getirdiğimiz bilgisayarlarda ciddi bozukluklar var, özelikle elektrik akımımın düzenli gelmediği ve düşük akımlar olduğu için özelikle bilgisayarların ana kartları yanıyor. Bizde topladığımız ve yıllardır iş göremeyen bilgisayarlarımız için değişik parçaları satın alarak ve bozulan yerleri tamir ederek tekrardan eğitime kazandırıyoruz" dedi.

Bazı bilgisayarların farelerin yuvası haline geldiğini söyleyen İlhan, "Yıllardır depolarda duran bilgisayarların kasaları öyle bir zarar görmüş ki bu kasalarda fareler dahi yuva kurmuş. Bu kasalar farelerin pislikleriyle dolu. Biz de arkadaşlarımızla birlikte özelikle mesai saatleri dışında buraya geliyor ve özenle bu kasaların içini temizliyor ve tamir ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eski bilgisayarlar tamirden sonra çok daha hızlı çalışıyor

Eski bilgisayarları tamir ettikten sonra yeni bilgisayar hızına kavuştuklarını belirten Sertaç İlhan şunları söyledi:

"Eski bilgisayarlar bilindiği gibi çok yavaştı, şimdi internet çağında olduğumuzdan, hızlı bilgisayarlara ihtiyaç var. Bizde atıl durumda olan bilgisayarları günümüz şartlarının hızına eriştirmek amacıyla, bazen iki bilgisayarın parçalarını bir bilgisayarda toplayıp hızlı çalışan bilgisayarlar elde ediyoruz.”

Şehit Suat Aloğlu Ortaokulu’nda teknoloji sınıfı kurduklarını söyleyen fedakar öğretmen, "Çok şükür bu projemizle çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Birkaç gün önce en güzel çalışmalarımızdan biri Şehit Suat Aloğlu Ortaokulunda gerçekleştirdik. Arkadaşlarla birlikte okulumuz atıl durumda ki bilgisayarlardan 16+1 bilgisayar kazandırarak bir teknoloji sınıfını oluşturduk ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk, yaklaşık bir aydır ders gören öğrenciler bilgisayarlardan çok memnun. Bu çalışmalarımızda gerek maddi ve gerekse manevi olarak devamlı yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilişim Teknolojileri ve rehber öğretmenlerinin çalışmalarını yerinde inceleyen ve tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Değerli hocalarım böyle bir proje ile yanıma geldiğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ne gerekiyorsa yanlarında olduğumuzu belirttik. Gerçekten kısa bir süre zarfında çok güzel ve ciddi çalışmalara imza attılar. Yıllardır özelikle kırsal mahalle okullarımızda kullanılmayan, hurdaya çıkmış bilgisayarları bazen gece setlerine kadar çalışarak onarır işler hale getiriyorlar. Bu önemli ve fedakar çalışmaları için hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.