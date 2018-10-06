Festivalde 36 çeşit isot yemeği sunumu

Şanlıurfa Büyükşehir tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen İsot Festivali, 36 çeşit isot yemeğinin sunumuyla devam etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen İsot Festivali devam ediyor. Festival kapsamında yapılan isot yemeklerinin sunumu Cumhuriyet tesislerinde yapıldı. 36 çeşit isot yemeğinin sunulduğu program renkli görüntülere sahne olurken festivale katılan vatandaşlar yemekleri tatma imkanı buldu.

İsot'u Şanlıurfa'da bir mutfak öğesi olarak ve gastronominin hammaddesi olarak gördüklerini aktaran Büyükşehir Belediye Başkaın Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık mutfağına en büyük lezzeti katan İsottur. İsot bizim için bir kültür öğesi, sebebi ise özellikle eylül ayından ekim sonuna kadar her evde bir canlılık var, her evde bir faaliyet var. Tarlada hasat edilmiş isot bu defa kadınlarımızın elinde güzel bir şekilde işlenilmeye başlayarak parçalanıyor, ardından evlerin damlarında serilerek güneşte kurutulmaya bırakılır. Ardından Karacadağ Bazaltından yapılmış oyuklu tezgahlarda ahşaptan yapılmış tokmaklarla bunu parçalarlar daha sonra zeytinyağı ile harmanlayıp demlenmeye bırakılırlar. Ardından elde edilen isotlar tarihi İpekyolu pazarında bulunan İsotçular çarşısında gelen misafirler için paketlenir ve en güzel parçamız olan mutfağımızda yer alır. Yemeklerimiz ise sabah kahvaltıdan tutun gece yemiş olduğumuz çiğ köfteye kadar tüm yemeklerimizde kullanılır" diye konuştu.

İsot yemekleri programında, 36 çeşit isot yemeği vatandaşların beğenisine sunuldu.