Fırat Nehri’nde boğulan kuzenler yan yana defnedildi

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Keskince Kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Beşir Akman (14) ve Ayşe Mevhibe Özkan (17) Fırat Nehri’ne düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılarak özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kuzenler hayatını kaybetti.

Merkez Ulu Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Birecik Aile Asri Mezarlık’ta dedeleri Beşir Akman’ın yanına defnedildi.

AK Parti 21, 22 ve 23’üncü dönem Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın abisi Beşir Akman’ın torunları oldukları öğrenilen kuzenlerin cenazesine AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve milletvekili adayları, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili ve Kamu Denetçisi Yahya Akman, yeğenlerinin cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Dede Beşir Akman, 2014 yılında belediye eski meclis üyesi Bozan K. tarafından iddiaya göre yeni meclis adaylığı nedeniyle yaşadığı tartışma sonucunda iş yerinde silahla vurularak öldürülmüştü.