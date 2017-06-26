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26 Haziran 2017 17:24

Fırat Nehri’nde boğuldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Fırat Nehri’nde boğuldu

26 Haziran 2017 17:24


Edinilen bilgiye göre olay, öğleden sonra Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, serinlemek için Fırat Nehri’ne giren Abdulbaki Çelik (10), suya kapılarak gözden kayboldu. Çocuğun gözlerden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama Kurtarma Amirliği ekipleri de sevk edildi. Ekipler, botla yaptığı 1 saatlik arama sonrası Abdulbaki Çelik’in cansız bedenine yaklaşık 15 metre derinlikte ulaştı. Sudan çıkarılan ceset Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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