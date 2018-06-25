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25 Haziran 2018 13:16

Fırat Nehri’ne düşen 2 köpek tekneyle kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri’ne düşerek mahsur kalan 2 köpek, ekipler tarafından tekne yardımıyla kurtarıldı.

Fırat Nehri’ne düşen 2 köpek tekneyle kurtarıldı

25 Haziran 2018 13:16


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri’nin kenarında dolaşan vatandaşlar, yaklaşık 100 metre ilerideki sazlıkların arasında suda çırpınan 2 köpek gördü. Bitkin düşen ve boğulmak üzere olan köpeklerin kurtarılması için itfaiyeye haber verildi.


Olay yerine giden itfaiye ekipleri, tekne yardımıyla köpekleri kurtarmaya çalıştı. Kıyıya yakın bölgede su yüzeyinde biriken çöpler köpeklerin karaya ulaşmasına engel olurken, köpekler ekipleri görünce Fırat Nehri’nin ortasına doğru yüzmeye başladı. Köpeklerin peşine düşen ekipler yakalamayı başaramayınca önlerini kesip kıyıya doğru yüzmelerini sağladı. Kıyıya yaklaşan köpekler, file yardımıyla nehirden çıkartılmaya çalışıldı.



Fileyi görünce içerisine girmeye çalıştı


Fileyi gören köpeklerden biri bitkin halde içerisine girmeye çalıştı. Köpek fileye giremeyince tekneyle yaklaşan itfaiye eri, köpeği tutarak sudan çıkarttı. Kıyıya çıkartılan köpek, bir süre dinlendikten sonra bölgeden uzaklaştı. Diğer köpeğin de aynı şekilde kurtarıldığı öğrenildi.


Vatandaşlar köpekleri kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı.




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