Fırıncılıktan bilek güreşi şampiyonluğuna

Şanlıurfa’da 30 yıldır fırında çalışan Faik Çeçan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bilek güreşi çalışmaları yaparak üçüncü defa katıldığı bilek güreşi organizasyonunda büyük bir başarı sağlayarak Türkiye 3’üncüsü oldu. Fırında arkadaşları ile amatörce bilek güreşleri yapan Çeçan, kürek sallayarak geliştirdiği bileklerle şimdi karşısına çıkan rakibi deviriyor. Eğitmen ve hocalarını da yenen Çeçan, katılacağı dünya şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

Bilek güreşinde üçüncü yılında Türkiye 3’üncüsü olan Faik Çeçan, çalıştığı fırının müşterilerinin tavsiyesi üzerine bilek güreşine başladığını anlatarak, "Hem fırıncılık yapıyorum hem bilek güreşlerine katılıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Önümüzdeki Eylül ayında dünya şampiyonası var katılacağım. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bilek güreşinde gençlerimiz, müşterilerimiz vardı, bana tavsiye ettiler. Ben de kendime güveniyorum. Küçüklüğümden beri, genlerimde var bu güç. Yaşım geçmiş olmasına rağmen, kendime çok güveniyordum. Tüm arkadaşları bilek güreşinde devirdim" dedi.

Hedef dünya şampiyonluğu

Bilek güreşinde salon hocalarını bile yendiğini söyleyen Çeçan, "Salonda tüm arkadaşlarımı yendim. Hatta hocalarımı eğitmenlerimi de yendim. Salondaki hocalar çok iyisin, bizimle çalış dedi. Ben de çalışmalara başladım. Tecrübem olmadığı için ilk yılımda 5. oldum, ikinci yılımda 4. oldun, bu yılda 3. oldum. İnşallah gelecek yılda Türkiye birincisi olurum. Hedefim dünya şampiyonu katılmak. Dünya şampiyonası Antalya’da yapılacak. Hedefim dünya şampiyonasına katılıp şampiyon olmak" diye konuştu.

“30 yıldır fırın işini yapıyorum”

Fırıncılık mesleğini yaklaşık 30 yıldır yaptığını belirten Çeçan, "Yaklaşık 30 yıldır fırında çalışıyorum. Fırında kürek sallamak kolay değil. Zaten belli bir gücüm vardı, bu gücü hissediyordum. Arkadaşlarımın desteğiyle ve motivesiyle başardım. Çok şükür başardım 3’üncülük madalyamı aldım" ifadelerini kullandı.

Fırın müşterilerden Yusuf Edessa, Faik Çeçan’ı çalıştığı salona davet ettiklerini anlatarak, "Faik abi bizim mahallemizin fırıncısıdır. Biz gençler olarak Faik abinin kuvvetini, gücünü gördük, salonumuza davet ettik. Bizi ve hocalarımızı yenerek kendini gösterdi. Bu yıl Şanlıurfa’ya 3’üncülük getirdi. Bu büyük bir onurdur. İnşallah Türkiye birinciliğini de getirir" ifadelerine yer verdi.

Fırın müşterilerinden Ahmet Poyraz, duyduğu memnuniyet ve gururu ifade ederek, “Hemşehrimiz olarak, gurur duyuyoruz kendisiyle. Ne mutlu ki bize, fırıncı arkadaşımızın şampiyon olması çok güzel bir şey. Biz kendi hemşerimiz ve arkadaşımız olarak gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarından Kadir Zor ise Faik Çeçan’ın gençlere örnek olduğunu belirterek, Şanlıurfa’yı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti.