Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 12:28

Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı, 7 gözaltı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde fırında ekmek sırası yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı, 7 gözaltı

26 Ağustos 2018 12:28


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fırınında ekmek almak için bekleyen iki kişi arasında sıra yüzünden tartışma yaşandı. Kısa süren tartışma akraba üyelerinin de karıştığı kavgaya dönüştü. Av tüfeği, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç