Araçlarda sıkışanlar olay yerine çağrılan itfaiye tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep yönüne seyir halindeki 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu bir kamyonet ile 3 otomobili önüne katarak sürükledi. Tır önüne kattığı araçlarla yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra devrilirken, araçlar ise ezilerek hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre, araçların içerisinde sıkışan 5 kişi, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.