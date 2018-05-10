Fuar merkezi ilk defa iki fuara birden ev sahipliği yapıyor

Düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarının açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Peygamberler şehri, medeniyetler şehri, turizm şehri, müzik şehri derken şimdi de Şanlıurfa fuar şehri olarak gündeme gelecektir" dedi.

Şanlıurfa Fuar Merkezi, 3. buluşmasında iki fuara birden ev sahipliği yapıyor. İlkini Yapı ve Dekorasyon Fuarı, ikincisini Tarım Fuarı ve üçüncü buluşmasını ise Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarı ile açan Şanlıurfa Fuar Merkezi, daha ilk günden vatandaşların akınına uğradı.

100’e yakın firmanın 200 marka temsili ile katılım gösterdiği Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarının açılış programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın ses getiren ve bölgenin ekonomik yapısını kalkındıracak fuarlarla gündeme gelmeye devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki dönemlerde Şanlıurfa’da daha nice fuarların düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ticareti ilerletmek, markalaşmaya doğru ilerlemek, bölgenin işletme hacmini burada birleştirmek ve kendi değerlerimizi uluslararası platformlarda tanıtmak istiyorsak, Şanlıurfa Fuar Merkezi bu vizyon için en doğru adres. Fuarlar bizlere yenilikleri takip etmek, sektörleri tanıma, işadamı ve işletmelerimizin dünyaya bakışını geliştirme gibi artı değerler sağlayacaktır. Burada amaç Şanlıurfa’yı her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere getirmektir" dedi.

Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa, 2 milyonu aşan nüfusu ve 13 ilçesi ile her geçen gün daha da büyüyen şehrimiz. Şehrimiz sınırlarındaki en ücra mahalleye kadar hizmeti götürmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. El birliği ile yola devam etmeliyiz. 24 Haziranda da gereğini yapalım. Ondan sonra bu tempoyla biz zaten önümüzdeki 5 yılda Şanlıurfa’yı çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Halkımızda bunun bilincinde" diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevini en iyi şekilde yapacağız

Konuşmasında Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Çiftçi, "Şanlıurfa’daki bu güzel gelişmeleri, yereldeki gelişimi ve 13 ilçenin tümünde yaşanan güzel hizmetleri gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bana bir sorumluluk verdi. 445 belediyenin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına kendisi şahsımı uygun gördü. İnşallah Şanlıurfa, olarak Türkiye’yi temsil edeceğiz. Bu görevimizi de en iyi şekilde yapacağız. Böylesi bir sorumluluk Şanlıurfa’mıza yakışıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarının açılışı yapıldı. Fuarı gezerek katılım gösteren firmaları tebrik eden Başkan Çiftçi, vatandaşlarla da bol bol sohbet ederek halkın fuar hakkındaki görüşlerini dinledi.