GAP Vadisi, Halil-Ür Rahman Şehir Ormanı ile birleşiyor

Başkan Çiftçi, ’Bölgenin en büyük yeşil alanını Şanlıurfa’ya kazandıracaklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve 6 etaptan oluşan GAP Vadisi projesinin 5 etabında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Halil-Ür Rahman Şehir Ormanı ile birleşecek olan GAP Vadisi projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin en büyük yeşil alanı Şanlıurfa’ya kazandırılacak. Alanda ağaçlandırma, bitkilendirme ve sosyal donatıların tamamlanması için Büyükşehir Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Projenin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’ya 3 bin 500 dönümlük bir yeşil alan kazandırılmış olacak. Şanlıurfalıları bir vadiye, bir şehir ormanına kavuşturmak için gayretli çalışmalar sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız Halil-Ür Rahman şehir ormanının ağaçlandırma alan çalışmalarına başladı. Halil-Ür Rahman şehir ormanımızla birlikte yine 6 etaptan oluşan GAP vadisinin yan yana olması sebebiyle Şanlıurfa’ya 3 bin 500 dönümlük bir yeşil alan kazandırıyor. GAP Vadisi projesinin etapları da hızlı bir şekilde çalışmalar ilerliyor. Şehir ormanında da ağaçlandırılması, teraslandırılması ve yine bitkiler için toprak düzenlemelerine başlamış durumdalar. Şanlıurfa’da 2 milyon bitki ve ağaç dikeceğiz. Yeşil alanlar oluşturacağız. Yaşam alanları Şanlıurfa’ya nefes verecek. Şanlıurfa şehir ormanı sayesinde ormanın varlığını, ormanın yaşama olan katkısını, çevreye olan katkısını ve bir şehir de yaşayan insanlara nasıl nefes aldırdığını Büyükşehir Belediyesi kadroları sayesinde hissedecektir. Buradaki tüm alanlar hazırlanmış durumdadır. Gerek STK, gerek kamu kurum ve kuruluşlar, gerekse lise ve orta okullar düzeyindeki eğitim camiamızla ağaç sevgisini geliştirmek, onlara ağaç ve toprağa dokunmalarını sağlamak için programlı bir şekilde çalışmalar başlayacak. Ağaç ve bitki dikim mevsimine kadar bu günden itibaren çalışmalar yürüyecek. Bölgenin en büyük yeşil alan çalışmasıdır. Halil-Ür Rahman şehir ormanı ve GAP Vadisi projesinin birleşmesiyle belki de Türkiye’nin en büyük alanı oluşuyor. Bu çalışmalar kolay çalışmalar değil fakat kadromuz tamamıyla inandığı zaman çok güzel çalışmalar yapılıyor. GAP Projesinin 3’ncü etabı bitmek üzere ve artık ağaç ve bitki ekim zamanı gelmiş durumdadır. GAP 2’de inşaat çalışmaları ve spor tesis alanları bitti ve ağaçlandırmalar da yapıldı. GAP 2 projesinin bitki ve çimlendirilmesi yapılacak. Şanlıurfa’yı bir vadiye, bir şehir ormanına hep birlikte kavuşturmuş olacağız. Bu alanlarda rengarenk bitkiler ve ağaçlar dikilecek. İşimiz çalışmak diyorum. Çalışkan bir kadro ile çevreyi seviyoruz ve çevreyi koruyoruz" ifadelerini kullandı.