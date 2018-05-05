GAP Vadisi lansman töreni düzenlenecek

Şanlıurfa tarihinin en büyük yeşil alan projesi olacak GAP Vadisi 3 milyon 500 bin metrekareyi kapsayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vizyonel projelerini birer birer hayata kazandırmaya devam ediyor. 1. etabının tamamlandığı ve diğer etap çalışmalarının devam ettiği GAP Vadisi Projesi tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyesi projenin tüm ayrıntılarını düzenleyeceği lansman töreni ile halka sunacak.

7 Mayıs Pazartesi günü Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda saat 14.00’de düzenlenecek. Lansman töreninde GAP Vadisinin tüm etapları ve etaplar içerisinde yer alacak projeler vatandaşlara aktarılacak. İçerisinde Cumhuriyet Sosyal Tesisleri, GAP SUKAY, Şanlıurfa Bilim Merkezi, Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası ile Teleferik Projesini bulunduran GAP Vadisi, Kent Ormanı ile birlikte toplamda 3 milyon 500 bin metrekareden oluşacak.

GAP Vadisi 1. Etap

Yapımı tamamlanan GAP Vadisi Projesi 1. Etabı vatandaşların hizmetine sunuldu. Projenin 120 bin metrekarelik kısmını oluşturan 1. Etap eğlence, dinlenme ve sportif faaliyet alanlarından oluşuyor.

İçerisinde piknik alanı, yürüme yolları, su oyun parkı, çocuk oyun alanları, fitness alanları, anfi şeklinde tasarlanmış kuru havuz, havuz başı kır düğünü alanları ve oturma birimlerinin yer aldığı GAP Vadisi 1. Etabında yer alan Cumhuriyet Tesislerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

GAP Vadisi 2. Etap

GAP Vadisi 2. Etap çalışmaları, 42 Bin metrekarelik alanı kapsıyor. Alan içerisinde, 1 Adet mini futbol sahası, 2 Adet tenis kortu, 2 Adet basketbol sahası, 1 Adet mini golf sahası, 1 Adet voleybol sahası, 1 Adet anfi, Ahşap pergoleler, Yürüyüş yolları, Oturma bankları, 302 araçlık otopark, market binası (255 metrekare) ve kafeterya yer alıyor.

GAP Vadisi 3. Etap

330 bin metrekarelik GAP Vadisi 3. etap çalışmaları devam ediyor. Projede seyir terasları, fitness alanları, koşu pistleri, kamelyalar, piknik alanları, güvenlik binası, büfe ve amfi alanları yer alıyor.

GAP Vadisi 4. Etap

GAP Vadisi 4. Etap çalışmaları, Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehirler Arası Otobüs Terminali arasındaki alanda yapılıyor. 115 bin metrekare alanda yapılacak olan proje kapsamında: 1 kafeterya, 1 kaskatlı havuz, 1 süs havuzu, 3 gömük kafe, Asma germe sistemlerden gölgelik, Konsol tipi oturma birimleri, amfi şeklinde oturma birimleri, Yürüyüş

yolları, peyzaj alanları, oyun gurupları, idari binalar, yığma taş duvarlar, sulama sistemleri ve aydınlatmalar yapılarak halkın hizmetine sunulacak.

GAP Vadisi 5. Etap

120 bin metrekareden oluşuyor. Projede mevsimsel değişikliklerin izlenebileceği ağaç türleri, çim derzli kayrak taşından yürüme yolları, araç otoparkı ve fotoğraf çekim alanları yer alacak.

GAP Vadisi 6. Etap

930 bin metrekareden oluşuyor. 30 bin metrekaresi gölet, geniş yeşil alanlar, yürüme yolları, restaurant, kafeterya, çocuk oyun alanları, seyir terasları, 2 bin araçlık açık otopark ve tematik bahçeler yer alacak.