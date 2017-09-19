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19 Eylül 2017 12:51

GAP Vadisi projesi devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan GAP Vadisi projesi kapsamında, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehirler Arası Otobüs Terminali arasındaki boş alanda başlatılan GAP Vadisi 4.

GAP Vadisi projesi devam ediyor

19 Eylül 2017 12:51

etap çalışmaları devam ediyor.


Daha Yeşil Bir Şanlıurfa sloganıyla boş alanların halkın hizmetine sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan GAP Vadisi projesinde yer alan etaplarda çalışmalar devam ediyor. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehirler Arası Otobüs Terminali arasındaki boş alanda başlatılan GAP Vadisi 4. etap çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, GAP Vadisi 4. etap çalışmasını inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. 85 bin metrekare alanda yapılacak olan proje kapsamında 1 kafeterya, 1 kaskatlı havuz, 1 süs havuzu, 3 gömük kafe, asma germe sistemlerden gölgelik, konsol tipi oturma birimleri, amfi şeklinde oturma birimleri, yürüyüş yolları, peyzaj alanları, oyun gurupları, idari binalar, yığma taş duvarlar, sulama sistemleri ve aydınlatmalar yapılarak halkın hizmetine sunulacak.




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