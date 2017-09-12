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12 Eylül 2017 11:30

Gap Vadisinde ikinci etap proje çalışmasında son gelindi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 43 bin metrekarelik GAP Vadisi ikinci etap proje çalışmasında sona doğru gelindi.

Gap Vadisinde ikinci etap proje çalışmasında son gelindi

12 Eylül 2017 11:30


Şanlıurfa’da 5 etaptan oluşan 1 milyon 860 bin metrekarelik GAP Vadisi proje çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında GAP Vadisi ikinci etap çalışmalarında sona doğru gelindi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje 43 bin metrekare alanı kapsıyor. İçerisinde 1 mini futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası, 1 mini golf sahası, 1 voleybol sahası, 1 anfi, ahşap pergolalar, yürüyüş yolları, oturma bankları, 302 araçlık otopark, market binası 255 metrekare kafeterya yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 5 etaptan oluşan projenin süren ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.


Teknik ekipten bilgi alan Başkan Çiftçi, GAP Vadisi 2. etap projesini Ekim ayı sonunda halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.


“GAP vadisi bir hayat projesidir”


GAP Vadisi projesinin bir hayat projesi olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "GAP 2 projesinde artık sona doğru geliyoruz ve Ekim ayı sonuna doğru Şanlıurfalıların hizmetine sunacağız. GAP 2 projemiz aslında gençlere yönelik, spor alanları, dinlenme ve tesislerden ibaret olan bir projedir. Buda GAP 1 dediğimiz Cumhuriyet Parkının yanıbaşındadır. Bundan sonra tüm etaplar birleştiğinde Şanlıurfa için GAP vadisi projesi bir hayat projesi, bir yaşam ve sosyal proje olarak Şanlıurfalı kardeşlerimize hizmet verecektir. Şanlıurfa için çok önemli yatırımlar ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığımızın tüm gücüyle üzerinde durduğu ve Şanlıurfa’ya mal etmek istediği önemli bir projedir. Somut adımlarla proje artık tamamıyla kapsama alanımızdadır. Biz yolumuza bakıyoruz. Biz Şanlıurfa’ya icraata bakıyoruz. Konuşmaktan ziyade eserlerle Şanlıurfalı kardeşlerimizin huzurlarına çıkıyoruz. Bu güzel çalışmaya ekip, kadro ve takım olarak kurum işçisinden, başkanına kadar hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten alın terimiz, gönül bağıyla bağlanmışız bu sevdaya ve bu yola ben tüm kurum personellerine teşekkür ediyorum" dedi.




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