Gap Vadisi’nin 3. etabı yakında Şanlıurfalılarla buluşuyor

GAP Vadisinde sürdürülen çalışmaları yakın olarak takip ederek kontrollerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir teknik heyeti ile 330 bin metrekarelik GAP Vadisi 3. Etabında sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.

"Türkiye’nin kent için en büyük yeşil alan projesi"

Bitme aşamasında olan GAP Vadisi 3. etabın açılışının kısa bir süre sonra olacağını belirten Çiftçi, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yaz ayını en iyi şekilde değerlendirmek, Şanlıurfa şehrimize en büyük projeleri kazandırma noktasında tüm kadrosuyla sahada. Seçim çalışmalarını sahada yürütürken kurumsal yapı içerisinde genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız aynı hassasiyetle işlerinin üzerindeydiler. Şuan GAP Vadisi 3. etabındayız ve burayı Allah’ın izni ile 28 Temmuz’da güzel bir açılış programıyla Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bu yılın sonunda ise GAP Vadisini tüm etaplarını tamamlayarak Şanlıurfa’nın en büyük yeşil alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

“Büyükşehir her yerde olduğu gibi, hizmetin de gücü”

Şanlıurfa için yeni bir 5 yıl planına geçtiklerini söyleyen Çiftçi, "Büyük, vizyonel ve çevreci bir proje. İnsanların gelip aileleri ile birlikte rahat edebileceği içindeki donatı alanları, yüzme havuzları, seyir alanları, teras kafeleri ve restoranların olacağı bir proje. Atıf durumda olan bu alan çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Hamd olsun Artık Şanlıurfa için yeni bir 5 yıl planına geçiyoruz ve bu vizyonu Şanlıurfalı kardeşlerimizin daha modern ve yaşanabilir bir Şanlıurfa için çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşları kutluyoruz. Güzel çalışma çıkıyor. Büyükşehir her yerde olduğu gibi, hizmetin de gücü. Büyükşehir Şanlıurfa’nın çehresini değiştiriyor" diye konuştu.

Kurak iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa’yı yeşil alanları ile donatmak ve vatandaşları yeşille buluşturmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan GAP Vadisi Projesi; kent ormanı ile birleştirilecektir. 6 etaptan oluşan GAP Vadisi projesi 3 Milyon 500 Bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin kent merkezindeki en büyük yeşil alanı olma özelliği taşıyor.

İçerisinde Cumhuriyet Sosyal Tesisleri, GAP SUKAY, Şanlıurfa Bilim Merkezi, Olimpik Yüzme Yavuzları, Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası ile Teleferik Projesini bulunduran GAP Vadisi, Büyükşehir Belediyesi’nin planlaması içinde yer alacak.