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25 Aralık 2017 15:13

Gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü 9 araca zarar verdi

Şanlıurfa’da gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü, 9 araca çarptı.

Gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü 9 araca zarar verdi

25 Aralık 2017 15:13

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri elektrik panosu ve trafik işaret direğini de yerinden söktü ve bir iş yerine girerek ancak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerince Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Uçaksavar Kavşağından toplama merkezine doğru gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AG 968 plakalı otobüs, gaz pedalı takılı kalınca yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri elektrik panosu ile trafik işaret direğini yerinden sökerek iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken 9 araçta maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemenin ardından kaza yapan otobüs ile araçlar olay yerinden götürüldü.


Kazanın olduğu esnada aracının içerisinde oturduğunu söyleyen Abdullah Demir, tek tesellilerinin kazada can kaybının olmaması olduğunu belirtti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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