Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 16:03

Gazeteciler Vali Erin’i tebrik etti

Göreve başlaması nedeniyle yoğun tebrik ziyaretleri alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’daki gazeteci dernek başkanlarını makamında kabul etti.

Gazeteciler Vali Erin’i tebrik etti

07 Temmuz 2017 16:03


Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Veysel Polat, Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler ve Şanlıurfa Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Celal Çiftçi, Vali Erin’e yeni görevinde başarılar dileyerek Şanlıurfa için hayırlı olmasını dilediler.


Gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin de kentteki gazeteler, televizyonlar ve çeşitli yayın organları hakkında dernek başkanlarından bilgi aldı. Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Vali Erin, Şanlıurfa’da basınla sıkı bir mesai içinde olacaklarını belirterek dernek başkanlarına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!