Gazeteciler Vali Erin’i tebrik etti

Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Veysel Polat, Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler ve Şanlıurfa Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Celal Çiftçi, Vali Erin’e yeni görevinde başarılar dileyerek Şanlıurfa için hayırlı olmasını dilediler.

Gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin de kentteki gazeteler, televizyonlar ve çeşitli yayın organları hakkında dernek başkanlarından bilgi aldı. Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Vali Erin, Şanlıurfa’da basınla sıkı bir mesai içinde olacaklarını belirterek dernek başkanlarına teşekkür etti.