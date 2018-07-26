Gazi Caddesi’nde Asfalt Serimi Başladı

Altyapı çalışmalarını hızla sürdüren Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gazi Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarının birinci etabına başladı. Alpaslan İlkokulundan başlayıp ilçe merkezinden geçerek Çarşı merkezi güzergahına uzanan Gazi Caddesinin ilk asfaltı döküldü. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları kapsamında Gazi Caddesinde geçtiğimiz haftalarda taş sökümü ve PMT serimi yapılmıştı. PMT seriminden sonra Gazi Caddesinin ilk asfaltı bugün serildi.

Birinci etap çalışmaları hızla yapılarak Gazi Caddesi kısa zamanda hazır hale getirilecek. Çalışmalar koordineli ve etap etap olarak yapılacak. Caddenin ilk asfaltı bugün dökülürken konuyla ilgili açıklama yapan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, 1 kilometre 400 metreden oluşan Gazi Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başlandığını belirtti.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, caddenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti. Altun, "Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordineli olarak çalışmasını yaptığımız ve ilçemizin en büyük caddelerinden Olan Gazi Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına start vermiş olduk. Daha önceki günlerde mevcut zeminin sökümü yapılmıştı. Daha sonrasında ise asfalt alt malzemesi olan PMT serimi ve sıkıştırması yapılmıştı. Bugün itibariyle de caddemizde asfaltlama çalışmalarına başladık. Tahminen 4-5 günlük bir asfaltlama çalışmamız olacak. Daha sonrasında cadde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak. Zor bir çalışma gerçekleştirdik, çalışma yapıyoruz. Ceylanpınarlılara sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe sakinlerinde Mahmut Kesmez, Gazi Caddesi’nin yeni bir görünüme kavuştuğunu belirtti. Kesmez, "Gazi Caddesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ve Ceylanpınar Belediyesi’ne teşekkür ederim. İlçemizin en büyük caddelerinden olan Gazi Caddesi’nde yıllardır parke taşı vardı. Cadde yol çok bozuktu. Belediyemiz ve Büyükşehir’in ortak çalışmasından dolayı cadde yeni bir görünüme kavuştu. Ceylanpınar halkı buna layıktır. Caddemiz Ceylanpınar halkına hayırlı olsun" diye konuştu.