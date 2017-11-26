Bu vahşice cinayet ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Korukent Sitesi’ndeki bir apartmanın üst katında yaşandı. İddiaya göre, baba Haki V., iki oğlundan rahatsızlanan annelerini hastaneye götürmelerini istedi. Akşam saat 19.30 sıralarında hastaneye giden anne ve çocukları daha sonra bir yakınlarının evine misafirliğe gitti. Bu sırada baba Haki V., sık sık evden kaçtığı iddia edilen 20 yaşındaki kızı Belkız V. ile evde yalnız kaldı.

Bıçakla ölmeyince boğdu

Baba Haki V., iddiaya göre yalnız kaldığı kızını defalarca bıçakladı. Genç kızın ölmediğini gören baba bu defa boğazını tülbent ile sıkarak boğdu. Daha sonra polisi arayan baba Haki V., kızını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, yerde kanlar içinde yatan genç kızı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet zanlısı olarak baba Haki V.’yi gözaltına alırken evdeki ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.