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02 Ocak 2017 11:38

Gençler hentbol müsabakaları sona erdi

Gençler hentbol müsabakaları sona erdi

02 Ocak 2017 11:38

Şanlıurfa’da düzenlenen 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı gençler hentbol müsabakaları sona erdi.
Kızlardan 4 okul 56 sporcu, erkeklerden ise 10 okul 140 sporcunun katıldığı müsabakada kızlardan Viranşehir İbni Sina Anadolu Lisesi, erkelerden ise Spor Lisesi şampiyon oldu. Çekişmeli geçen turnuvanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, müsabakaya katılan okul ve sporcuları tebrik ederek müsabakada emeği geçen herkese teşekkür etti. Şube Müdürü Murat Bağış ise, sporcuları tebrik ederek müsabakaya katılan okullara teşekkür etti.
Öğrencilerin bu tür aktivitelere katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Şube Müdürü Bağış, “Öğrencilerimizin bu tür aktivitelere katılması çok önemli okullarımızın spor müsabakalarına ilgisi çok güzel her geçen gün bu ilgi artıyor. Buda bizi mutlu ediyor” dedi.
Dereceye giren okullar, genç kızlarda Viranşehir İbni Sina Anadolu Lisesi birinci, Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü olurken genç erkeklerde ise, Spor Lisesi birinci, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Erkan Anadolu Lisesi üçüncü oldu.



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