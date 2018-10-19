Gençler kitap otağında kitap okuyor

Eyyübiye Belediyesi, gençlere yönelik yapılan gençlik merkezlerinde ve Millet Kıraathanesi Kitap Otağı'nda öğrenciler okuldan kalan boş zamanlarında kitap okuyup ders çalışıyor. İlçe de hizmete açtığı merkezlerle gençliği okumaya, spora ve bilgi öğrenimine değinen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Eğitime en çok önem veren ilçelerden biri olan Eyyübiye Belediyesi'nde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için birçok proje hayata geçirilirken okuma oranının artırılmasına da büyük katkı sağlıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin ilçede yaptırdığı gençlik merkezlerinde ve kültür merkezlerinde gençler boş vakitlerini değerlendirip kitap okuyor. Türkiye'de en genç nüfusa sahip olan Eyyübiye Belediyesi'nde bulunan Millet Kıraathanesi Kitap Otağı'nda, Batıkent Mahallesi Kültür Merkezi ve Yenice Gençlik Merkez'lerinde öğrenciler, okul dışında kalan zamanlarında buralarda vakit geçirip ders çalışıyorlar. Özellikle Millet Kıraathanesi Kitap Otağı'nda vakit geçirmeyi seven gençler burada kitap okuyup kaliteli vakit geçirirken aynı zamanda belediye tarafından ücretsiz ikram edilen çay ve içecek ikramlarından da faydalanıyorlar” dedi.

Gençlik merkezlerinde vakit geçiren öğrenciler ise, "Okuldan artan boş zamanlarımızda gençlik merkezlerine gelip ders çalışıyoruz. Bize sağlanan imkanlarla burada kitap okuyup okuma alışkanlığımızı artırıyoruz. Bize bu imkanları sunan Eyyübiye Belediyesine ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.