Gençlere yönelik manevi değerler eğitim projesi protokolü imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Milli Manevi Değerler Eğitimi Projesi İşbirliği protokolü imzalandı. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis Başkanı Faruk Evran, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Şube Müdürü Cihan Bircan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Müdürü Aziz Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis üyeleri katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle gençlere bilgili, şuurlu, düşünceli, şehir ve medeniyet bilinci aşılayıp milli ve manevi değerler eğitimi verilerek ailesine ve topluma fayda sağlayan, sevgi ve saygıyı önceleyen bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Milli Manevi Değerler Eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması ile devam edecek. Protokol tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sportif ve eğitici faaliyetlerin yanı sıra okul içi turnuvalar, bilgi yarışmaları, konferansları kapsayacak. Protokol imza töreninde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis Başkanı Faruk Evran, "Çalışmamız kapsamında liseli öğrencilerimizin moral ve motivasyonu arttırıcı etkinlikler düzenlenecek. Liselerimizde uzman hocalarımız eşliğinde "Milli ve Manevi Değerler Eğitimi üzerine seminerler verip gençlerimizin taleplerini alacağız. Konferans Salonlarımızda Şanlıurfa'mızın eski resimlerine ait sergi gösterisi ile başlayıp, yine uzman hocalarımız eşliğinde liseli öğrencilerimize "Geçmişten günümüze Şanlıurfa" eğitimleri ile devam edip, "Şehrimin medeniyeti" konulu projemiz ile eğitimimiz tamamlanacaktır. Bu eğitimleri verirken daha neşeli hale getirerek gençlerimizin daha sağlıklı olarak dinlemesini sağlayacağız. Çalışmamızda bizlere desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederiz" diye konuştu.