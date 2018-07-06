Gençlik Merkezi kursiyerleri resimlerini Piazza’da sergiliyor

Kentin en büyük alışveriş merkezi olarak bünyesindeki ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasıyla ziyaretçilerine bol alternatif sunan Piazza, kentin sosyal ve kültürel faaliyetlerine de ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. AVM bu kez, gençlik merkezlerinde eğitim alan geleceğin ressamlarını konuk etti. Genç fırçaların, AVM’nin ortak kullanım alanındaki sergilerinin açılışına, gençlik merkezlerinin yöneticileri ve kursiyerlerin yanı sıra aileleri de katılarak, birbirinden güzel eserleri hayranlıkla izledi. Kursiyerler, sergiyi gezen sanatseverlere eşlik ederek, resimleri ile ilgili bilgiler verdi.

Ressamların doğa, hayvan, çevre, insan gibi çok farklı temalarda çizdikleri eserlerden oluşan karma resim sergisinin 8 Temmuz Pazar gününe kadar gezilebileceği öğrenildi.