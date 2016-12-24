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24 Aralık 2016 17:10

Gençlik merkezinden Suriyeli yetim ve öksüzlere nakdi yardım

Gençlik merkezinden Suriyeli yetim ve öksüzlere nakdi yardım

24 Aralık 2016 17:10

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaköprü Gençlik Merkezi Mülteci yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürdü.
Said Yardım Derneğinin öncülüğünde Karaköprü Gençlik Merkezinde gerçekleşen programda Kuran cüzü ezberleyen yüz kişiye ve 50 yetim aileye para yardımında bulunuldu.
Gerçekleştiren programda Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Hakan Keşküş, Türkiye’nin mülteci kardeşlerimizin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak sofralarının onlar için açık olduğunu söyledi.
Yaşadıkları acının büyük ve ölçülemez olduğunu sözlerine ekleyen Müdür Keşküş, “Kendi topraklarından ayrılmanın acısı ölçülemez. Bizler her zaman yanınızda olacağız Türkiye’nin sofrası en büyük sofra soframızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye her zaman sizin yanınızda olacak” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yetim çocuklar, ülkelerinde yaşanan iç savaşın sona ermesi için gösteri yaptı.
Program Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Hakan Keşküş ve Said Yardım Derneği yöneticilerinin gösteri yapan çocuklara oyuncak dağıtmasıyla son buldu.



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