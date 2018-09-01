Gençlik merkezlerinde hazırlanan öğrenciler üniversiteli oldu

Eyyübiye Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezi, Şehit Polis Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezi ile Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi ile Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı Millet Kıraathanesi’nde maddi durumları iyi olmayan gençlere yönelik başlatılan aktiviteler devam ediyor. Gençliğe ve gençlere büyük önem veren Eyyübiye Belediyesi’nin öğrencilere yönelik düzenlediği kurslar ilgi yoğun oldu.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin gençlerine yönelik düzenlenen, YKS kursuna bu yılda ilgi yoğun oldu. Eyyübiye Belediyesi’nin Gençlik Merkezleri’nde YKS kursu alan 315 öğrenciden 78’i bu yıl yapılan sınavda çeşitli üniversite ve bölümlere yerleşti. Üniversitelere yerleşen öğrenciler kendilerine sundukları olanaklardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.