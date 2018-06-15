Bakan Fakıbaba’ya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayları eşlik etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bakan Fakıbaba bu şekilde planlı bir olayın oluşuna ilk defa şahit olduklarını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnafı ziyaret ettiği sırada yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga hakkında detaylı bilgi almak üzere Suruç’a gitti. Kavganın hemen ardından hastanelere giderek yaralılar hakkında bilgi alan Bakan Fakıbaba, gece saatlerinde ise Suruç’a gitti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın seçim bürosunu ziyaret eden Bakan Fakıbaba, olayda abisini kaybeden İbrahim Halil Yıldız ve partililerle görüştü.

Suruçlular bu oyuna gelmeyecektir

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, " Bizler, ben de dahil seçim çalışmaları için esnafları dolaşıyoruz. Gidiyoruz duanızı ve desteğinizi bekliyoruz diyoruz ve kimse bilmiyor Dükkanda kim var, nedir, neyin nesidir. Bize nasıl bir cevap verilecek. Çoğu zaman “baş üstüne” diyorlar. Bazen de diyorlar ki “vermiyoruz” diyorlar ama ben olaydan hemen sonra çok değerli arkadaşım İbrahim Halil Yıldız’la beraberdim. İbrahim Halil Yıldız, rahmetli abisi, üç tane de ağır yaralı, biri de yeğeni. Arkadaşlarıyla beraber dükkana giriyorlar. Dükkana girdikleri zaman şunu söylüyorlar, bu çok önemli, diyorlar ki “Bizim PKK’lı olduğumuzu bilmiyor musunuz ki bu dükkana geldiniz” O zaman bizim milletvekilimiz diyor ki “Ben olayı anladım ve hızlı bir şekilde kapıdan çıktım” ve olay patlak verdi. Olay bu. İnsanlar oy vermiyorum diyebilir. Biz sizi beğenmiyoruz diyebilir çünkü devamlı dolaşıyoruz ama “Bizim PKK’lı olduğumuzu bilmiyor musunuz ki bu dükkana girdiniz” dedikleri an vekilimiz “Hemen oradan uzaklaştım” diyor ve içeride olaylar başlıyor. Bu olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına biz yargıya inanıyor ve güveniyoruz. Suruç kardeşlik ve barış şehri. Suruç’ta kardeşlerimin bu oyuna gelmeyeceklerini ben şahsen inanarak söylüyorum. Suruç’ta sevgi vardır, saygı vardır, barış vardır. Bu tip olaylara hiçbir zaman Suruçlu izin vermeyecektir ama şunu görüyorum, her geçen gün AK Parti’nin yükselişini gören insanlar bundan rahatsızlar. Bu rahatsızlıktan dolayı bu olaylar tezgahlanıyor” dedi.

Bu şekilde planlı bir olayın oluşuna ilk defa şahit oluyoruz

Suçlular mutlaka ve mutlaka yargının karşısına çıkacaklarını söyleyen Fakıbaba, “Herkesin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var. Neticede ne olursa olsun Allah’ın izniyle bizim arkadaşlarımız, hep birlikte 14’ümüz de, bütün teşkilatımız da sevgiyle, saygıyla geliyoruz. Zaman zaman bana da diyorlar “Biz oy vermeyeceğiz” “Baş üstüne” diyoruz ama bu şekilde planlı bir olayın oluşuna ilk defa şahit oluyoruz. Suruçlu bu oyunu bozacaktır. Suruç’un sağduyusuna ben inanıyorum. Suruç demek kardeşlik ve barış şehri demek. Ben sayın vekilimizin ölen kardeşine Allah’tan rahmet diliyorum, ağır 4 tane yaralı var ve bunlar ambulans uçakla Ankara’nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir. Onlara acil şifa diliyorum. Hepimize, Suruç’umuza geçmiş olsun diyorum. Sayın vekilimizin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız çünkü Suruç da, Şanlıurfa da kardeşliğin ve barışın şehridir. Buna inanıyorum. Suçlular mutlaka ve mutlaka yargının karşısına çıkacak, yargı onlara hak ettiği cezayı verecektir” şeklinde konuştu.

Biz PKK’lıyız diyen bir ekiple karşı karşıyayız

İlk defa biz PKK’lıyız diyen bir ekipler karşı karşıya olduklarını söyleyen Bakan Fakıbaba, “Yararların 4’ünün durumu da ağır. Hekim olmam itibariyle onları hastanede ziyaret ettim. 4’de ağır ve uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildiler. Üçü vekilin kardeşi, biri de yeğeni. Dükkanın içerisinde gireriz, kim olduğunu bilemeyiz. Zaten böyle bir şey olduğunu ve ya bırakın böyle bir şey olacağını, size ters cevap verecek olan kişinin iş yerine girmezsiniz. Yani seçim çalışmaları böyledir ama siz bilemezsiniz ki içeride ne var, ne yok ve ben ilk defa “Biz PKK’lıyız bize niye uğruyorsunuz diyen bir ekip ile karşı karşıya kalıyoruz. Ben sağduyunun hakim geleceğine inanıyorum. Ben Suruçlu kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka doğrudan yana olacağına inanıyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Bakan Fakıbaba açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte Suruç’tan ayrıldı.