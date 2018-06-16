Burada bir açıklama yapan Fakıbaba, Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’a yapılan bir saldırı olduğunu söyleyerek, hakkın yerini bulacağını belirtti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, partililerle bayramlaştı. Yenişehir Mahallesi’nde bir düğün salonundaki bayramlaşma programına Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Burada partililer ve halkla bayramlaşan Bakan Fakıbaba, Suruç’ta yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. İlk önce herkesin bayramını kutlayan Bakan Fakıbaba, “İslam aleminin, basının, herkesin bayramını kutluyorum. Aileleriyle nice sağlıklı bayramlar diliyorum” dedi.

"Benim seçim çalışması yapan arkadaşıma bir saldırı olmuştur"

Suruç’ta seçim çalışması yapan arkadaşına yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Fakıbaba, “Dün gerçekten bayram yapamadık. Ben o konuya da dönmek istemiyorum. Çok üzüntülü bir olay. Olmaması lazımdı. Şanlıurfamıza hiç uygun bir olay değil. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor. Biz adalete inanıyoruz, yargıya inanıyoruz. Bu soruşturmanın sonucunda evelallah hak yerini bulacaktır ama benim seçim çalışması yapan arkadaşıma bir saldırı olmuştur. Bu bağlamda da gerçekten, kesinlikle bunu kınıyorum ve inşallah böylesi olayların da olmaması için dua ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışması nedeniyle yaptığı esnaf ziyaretinde yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden biri de milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’dı.