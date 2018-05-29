Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, polisevinde güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi. Asker ve polislerin katıldığı programda konuşan Bakan Fakıbaba, “Burası siyaset yeri değil, hakikaten siyaset insanı da değilim. Ben bir hizmet adamıyım. Neticede bir bakanım, bir yerde siyasetçiyim ama genelde Şanlıurfalılar beni hizmetle adamı olarak bilir. Bakanlığımda da insanlara hizmet etmeyi bir görev kabul eden bir insanım. Bu 24 Haziran seçimlerinde ben inanıyorum devlet olarak elimizden gelen bütün her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Almanya’yı eleştirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Almanya’nın tavrını eleştirerek, “Güçlü devletler Türkiye’de farz edelim Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyorlarsa mutlaka ve mutlaka bizim buna bir bakmamız lazım. Niye istemiyor bu adamlar. Nedir, ne yaptı. 15 yılda bizim yaptıklarımız, gerçekten baktığınız zaman çok iyi işler yapmışız. İnsanlar mutlular, onlar niye mutsuz. Bunların mutsuz olmasının sebebi nedir. Biz diyoruz ‘Geleceğiz, oradaki, Almanya’daki Türk kardeşlerimizle bir araya geleceğiz’ ama onlar, ‘Hayır siz gelemezsiniz propaganda yapamazsınız’ diyor. Başkası geliyor, ‘Siz gelebilirsiniz’. Burada amaç belli, güçlü bir Türkiye’nin olmasını engelleyen ülkeler var” dedi.

“Sandık başında koridor kurdular”

Dışarıdan getirilen gençlerle sandık başlarında koridorlar kurulduğunu belirten Fakıbaba, “Ben hiç unutamıyorum, 7 Haziran seçimlerinde ben 7. sıra milletvekiliydim. Dışarıdan getirdikleri o gençler Urfalı değildi. Onlar bütün sandık başlarında koridor yapmışlar ve girerken mesaj veriyorlar, öyle gönderiyorlar seçmenleri. Düşünün. Yani PKK’nın FETÖ ile bağlantılı olduğunu ve babalarının da hangi ülkeler olduğunu benden çok iyi biliyorsunuz ama Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımı, devletimiz, sizler olduğunuz sürece bizi vatanımızdan, bayrağımızdan, milletimizden, devletimizden ancak ve ancak Allah ayırır. Bu bağlamda yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile çok sayıda rütbeli asker ve polis katıldı.