Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 17:06

Girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandı

Şanlıurfa’da DEDAŞ’a ait Kesici Ölçü Kabinine (KÖK) giren şahıs elektrik akımına kapıldı.

Girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandı

10 Temmuz 2018 17:06


Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi’nde elektrik trafoları bulunan Kesici Ölçü Kabinine (KÖK) kapıyı kırarak giren F.U. (30) isimli vatandaş elektrik akımına kapılarak yaralandı. TOKİ evlerine enerji sağlayan trafoların bulunduğu KÖK binasına kapı kilidini kırarak giren F.U.’nun bakır kabloları kesmeye çalışırken elektrik akımına kapıldığı iddia edildi. Şahsı baygın vaziyette yerde yatarken gören vatandaşlar, durumu önce sağlık ekiplerine ardından da polise bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda yanıklar oluşan şahıs hastanede tedavi altına alınırken, KÖK binasına ne amaçla girdiğinin belirlenebilmesi için incelemenin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç