Girdiği trafoda akıma kapılarak yaralandı

Olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi’nde elektrik trafoları bulunan Kesici Ölçü Kabinine (KÖK) kapıyı kırarak giren F.U. (30) isimli vatandaş elektrik akımına kapılarak yaralandı. TOKİ evlerine enerji sağlayan trafoların bulunduğu KÖK binasına kapı kilidini kırarak giren F.U.’nun bakır kabloları kesmeye çalışırken elektrik akımına kapıldığı iddia edildi. Şahsı baygın vaziyette yerde yatarken gören vatandaşlar, durumu önce sağlık ekiplerine ardından da polise bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda yanıklar oluşan şahıs hastanede tedavi altına alınırken, KÖK binasına ne amaçla girdiğinin belirlenebilmesi için incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.