Göbeklitepe Belçika'da

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de düzenlenen TUR&BO 2018 Kültürel Miras Yılı kapsamında Göbeklitepe ve 12 Bin yıllık mutfağı Avrupa Parlamentosunda tanıtıldı.

Gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa, tarihi damak lezzetini her platformda tanıtmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Brüksel'de kurulan Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları olan (TUR&BO) adına Anadolu Halk Mutfağı Dernek Başkanı Adnan Şahin koordinesinde, Avrupa'nın kalbi konumundaki parlamento binasında, kültürlerin buluştuğu ve ilk medeniyetin başladığı Göbekelitepe ile gastronomisini iki gün süren etkinliklerde tanıttı.

Bu kapsamda Brüksel'de gerçekleştirilen muhteşem tanıtımda, Göbeklitepe ve bölgesine ait damak tadı konuklara sunulurken, etkinlikte “Bilgi tat almaksa en büyük kütüphane Anadolu” sloganı verildi.

Tanıtım programına Şanlıurfa'yı temsilen Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Azad Birinci katıldı.

İki gün süren etkinliklerde Avrupa Parlamento binasında, parlamenterlere Göbeklitepe hakkında bilgi veren Göbeklitepe Kazı Başkanı Arkeolog Lee Clare, Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin en eski arkeolojik buluntularından biri olduğunu belirtti.

Ayrıca, Gastronomi araştırmacısı Nedim Atilla ise Göbeklitepe döneminin ilk mutfağını ve yiyeceklerini tanıtırken, ilk mutfağın Göbeklitepe'de doğduğuna dikkat çekti. Aynı şekilde ünlü aşçı ve etin ustası olarak bilinen Cüneyt Asan da Göbeklitepe ve Şanlıurfa mutfağına özgü yemekleri gelen konuklara tattırdı.

Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Şanlıurfa'nın ve Göbeklitepe'nin tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Emin Özçınar ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Şanlıurfa'yı temsilen hediyeler verdi.

Göbeklitepe dünya tarihinde önemli bir yere sahip

Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü tanıtım ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Gerçekten bizim için gurur gecesi bu gün. Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Anadolu'muzun, gerçekten medeniyetlerin beşiği olduğunu kabul eden başka örneği olarak Göbeklitepe'yi burada tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu tanıtımı gastronomi üzerinden yapmakta ayrı bir güzellik oldu, 12 bin yıl önce bulunacak ürünlerden sergilenen menüde hem Şanlıurfa'mızı hem Göbeklitepe'mizi hem de Türkiye'mizi güzel bir şekilde temsil ettik. Bu kapsamda emeği geçen başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa her anlamda emsalsiz bir şehir

Aynı şekilde ünlü aşçı ve etin ustası olarak bilinen Cüneyt Asan ise, “Şanlıurfa adı ile tarihi ile gastronomisi ile dünyada bir eşi yok. Mutlaka görülüp, gidilmesi gereken bir. Etin ateş ile birleştiği yerdir Şanlıurfa. Eminim ki Şanlıurfa kazıldığında Göbeklitepe'den daha eski bulgulara sahne olacaktır ve dünyaya tarihler yazdıracaktır” şeklinde konuştu.