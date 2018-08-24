Göbeklitepe Ormanı’nda yangın devam ediyor

Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına köylüler de büyük destek veriyor.

Göbeklitepe ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın devam ediyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlanırken, alevlere köylüler de müdahale ediyor. Kimileri ellerine aldıkları kazma kürek ile kimileri ise kopardıkları dal parçaları ile yangını söndürmeye çalışıyor. Belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra su tankerleri ile de bölgeye su taşınıyor.

Bazı vatandaşlar ise traktörlerle yangının bulunduğu bölgeye su taşıyor.