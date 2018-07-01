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01 Temmuz 2018 17:25

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen UNESCO 42.

Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi

01 Temmuz 2018 17:25

Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda kalıcı listeye alındı.


Dünya Miras Komitesi’nin 42. oturumunun açılış töreni, Pazar günü Bahreyn Ulusal Tiyatrosu’nda Bahreyn Prensi Salman bin Hamad el-Halife’nin katılımıyla gerçekleşti. 4 Temmuz’a kadar devam edecek olan toplantıda, Şanlıurfa’da bulunan ve geçmişi yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’nin UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesi’ne girmesine karar verildi.



Göbeklitepe ile birlikte kalıcı listede 18 kültür varlığı bulunuyor


Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen kültür varlıkları arasında İstanbul’un tarihi alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Hitit başkenti, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Hieropolis-Pamukkale, Safranbolu, Troya arkeolojik siti, Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu, Bergama çok katmanlı kültürel peyzajı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Efes, Ani arkeolojik alanı, Afrodisyas arkeolojik alanı yer alıyordu. Göbeklitepe’nin de listeye alınmasıyla birlikte bu sayı 18’e yükseldi.




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