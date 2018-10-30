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Göbeklitepe'de turist kafilesinden kundalini yoga

Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunan Göbeklitepe’yi gezmeye gelen bir grup turist kafilesi kundalini yoga yaptı.

Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist kafilesi kundalini yoga yaptı.


12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Çatı onarımının sürdürüldüğü Göbeklitepe'de, sosyal tesislerin bulunduğu alanda Türkiye'nin birçok kentinden ve Avrupa'dan gelen turistler yoga yaptı. Beden ile duyulara çeşitli tekniklerle ulaşılan fiziksel ve meditatif yoga şekli olarak bilinen kundalini yoga, eğitmen Seda Bağcan ile beraber yapıldı. Göbeklitepe'de düzenlenen yoga etkinliği, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izlendi.


Renkli görüntülerin yaşandığı yoga sonrası turist kafilesi kent merkezine geçti.

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