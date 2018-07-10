Göbeklitepe’nin tanıtımıyla Türkiye’nin turizmine katkı sağlanacak

Arkeolojik alanın içerisinde bulunduğu Haliliye ilçesinin Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Göbeklitepe’nin uluslararası alanda tanıtımı açısından listeye alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Göbeklitepe için bundan sonra da tanıtım çalışmalarını devam edeceklerini aktaran Başkan Demirkol, belediye olarak bölgeyi tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti. Bahreyn’de gerçekleştirilen UNESCO toplantısında Göbeklitepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmişti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2014 yılından beri gerçekleştirdiği tanıtım çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişe sahiptir. Dünyanın en eski tarihi eserleri diye bilinen Mısır Piramitlerinden 7 bin 500, İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7 bin yıl daha eskidir. Haliliye Belediyesi olarak biz ‘daha eskisi yok’ sloganıyla Göbeklitepe’yi 2014 yılından bu tarafa tanıtmayı sürdürüyoruz. Yine aynı şekilde Göbeklitepe ile Haliliye’nin özdeşleşmesinden dolayı Haliliye Belediyesinin logosunda Göbeklitepe yer almaktadır. Ayrıca biz Göbeklitepe’nin tanıtımı noktasında çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Göbeklitepe Film Festivali düzenledik. Uluslararası Göbeklitepe Yarı Maratonu ve Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Urfa’da düzenledik. Dünyanın öbür ucundaki Güney Afrika’da gerçekleştirilen fuarda Göbeklitepe’nin tanıtımı için Haliliye Belediyesi olarak stant açtık. Japon iki şairimiz Göbeklitepe’ye gelerek okuma etkinliği düzenlendi. Ayrıca İstanbul ve Ankara’da billboardlara çıkarak Göbeklitepe’yi gördünüz mü şeklinde tanıtım çalışmalarımız devam etti ve Şanlıurfa’ya gelen misafirleriniz geldikleri zaman kısa mesaj yoluyla ‘Göbeklitepe’yi gördünüz mü?’ şeklinde kısa mesaj gönderdik. Göbeklitepe’nin tanıtımları ile Türkiye’nin turizmine, Şanlıurfa’daki işsizliğe ve istihdama katkı sağlanacak ve turizm ivme kazanacaktır. Yine aynı şekilde Göbeklitepe’nin tanıtımı esnafımıza bol kazanç ve bölgemizde yeni sosyal tesislerin, dinlenme tesislerinin oluşmasına yol açacaktır. Ve bu vesileyle Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi’nde yer alması bizim çabalarımızla doğru yönde olduğunun bizim çabalarımızın beyhude olmadığı, boşuna olmadığı şeklinde bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Göbeklitepe’yi tanıtmaya yine devam edeceğiz. İnşallah Göbeklitepe’ye ‘daha eskisi yok’ sloganıyla tanıtmaya devam ediyoruz.”

Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963’te İstanbul ve Chicago Üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Göbeklitepe, Bahreyn’de gerçekleştirilen UNESCO toplantısında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmişti.