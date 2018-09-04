Göbeklitepe’ye ulaşım kolaylığı

Şanlıurfa turizminin hak ettiği yere gelebilmesi için adeta seferberlik başlatarak gerek restorasyon gerekse müze ve kazı çalışmaları ile uygulamalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 5 Ağustos tarihi itibari ile Göbeklitepe’ye ulaşım anlamında seferler düzenlemeye başlıyor. 100 nolu hattı ile her gün saat 10.00 ve 16.00 gidiş, 12.00 ile 18.00 dönüş olmak üzere ulaşım sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi fiyatlandırmayı ise öğrenci 3 TL, öğretmen 4 TL, tam ise 5 TL olarak belirledi.

Çiftçi’den Göbeklitepe’ye davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’100 Günlük İcraat Programı’nda da turizm konu başlığı altında ön plana çıkan Göbeklitepe’ye daha fazla sayıda yerli ve yabancı turist çekmeyi planladıklarını ve bunun için her türlü detayı gözden geçirdiklerini belirti. Çiftçi, "12 bin yıllık tarihi ile Göbeklitepe, Şanlıurfa turizminin gelişmesine katkı sunacak en önemli varlıklarımızdan biridir. Şükürler olsun Şanlıurfa’mızda 2018 yılı için belirlediğimiz turist sayısına ulaştık. Her yıl hedef büyüterek Şanlıurfa’nın turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için tüm kurumlarımızla ortak akılla hareket ederek, şehrimizin önemini duyuracağız" diye konuştu.