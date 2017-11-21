Göçerlerin yolları yapılmaya başlandı

Neredeyse yüz yıla yakın bir zamandır Ceylanpınar bölgesinde yaşayan ancak göçer oldukları için hemen hiç bir hizmetten istifade edemeyen Göçerlerin talihi 30 Mart yerel seçimlerinden sonra değişti. İlkel şartlarda yaşayan göçer vatandaşlar 3,5 yılda içme suyundan yola, kültür evinden tapuya kadar bir çok hizmete kavuştular. Şimdilerde ise "Yol medeniyettir" sloganıyla hareket eden Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi göçer vatandaşlara uzanan yolları yapıyorlar. Ceylanpınar’a en uzak yerleşim yerlerinden olan Sufra ve Hamık göçerlerinde stablize yol çalışmaları başlarken çalışmaları yerinde inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, göçer vatandaşların büyük bir mağduriyetlerinin daha giderildiğini söyledi. Sufra ve Hamık yerleşim yerlerinin adete medeniyetten uzak yerler olduğu ifade eden Bayol, "Sufra ve Hamık yerleşim yerlerini ziyaret ettik. Burada göçer vatandaşlarımız yaşıyorlar. Daha önce burada yol bile yoktu. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin koordineli çalışması üzerine buradaki yolların durumunu yerinde inceledik. Yaşanan mağduriyeti görünce bu yolun önce stablize yapılması daha sonra da asfalt programına alınmasına karar verildi. Şu anda kırsal hizmet ekiplerimizle birlikte Sufra ve Hamık yerleşim yerlerine bağlanan yolların yapılması için stablize çalışmalarına başlandı. Göçer vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.