Gölette boğulan kardeşlerin cenazeleri otopsi için morga getirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıktıkları ördek avında yüzeyi buz tutmuş gölete düşerek boğulan iki kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Kuyutucu kırsal Mahallesi’nde ördek avlamak için evden ayrılan Ahmet (21) ve kardeşi Yılmaz Karakeçili (19), sabah saatlerinde mahalle yakınlarındaki bir gölette ölü bulundu. Yüzeyi buz tutan göletin üzerinde dolaştıkları sırada buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldukları tahmin edilen iki kardeşin cenazesi, öğle saatlerinde otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.