Gönüllü imamlardan dezavantajlı ailelere gönül köprüsü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yürütülen "Gönüllü İmamlardan Dezavantajlı Ailelere Gönül Köprüsü" projesi kapsamında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaymakamlık ve ilçe müftülüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Gönüllü İmamlardan Dezavantajlı Ailelere Gönül Köprüsü" projesi kapsamında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Ömer Dereci başkanlığında düzenlenen toplantıya Müftü Kamil Oktay ve projede görev alan 10 imam katıldı. Viranşehir'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkezinin verilerinden yararlanarak tespit edilen 100 aileyle ilgilenmeleri için 10 gönüllü imam atadıklarını belirten Kaymakam Ömer Dereci," İlçemizde tespit ettiğimiz, dezavantajlı grupların bürokrasiye girmeden, kamu kurumları nezdinde ihtiyaçlarının giderilmesi, toplumda yalnız olmadıklarını hissetmeleri, çocukların başta sağlık olmak üzere eğitim sorunlarının giderilmesi gibi hedeflerle gönüllü imamlarımızı dezavantajlı ailelerimizle eşleştirdik. İlk etapta pilot uygulama kapsamında 10 imam ile 100 aile eşleştirmesini yaparak 1 buçuk ay boyunca sahada projeyi uyguladık. İmamlarımız ve ilçe müftümüzle koordinasyon içinde projenin geri dönüşümünü değerlendirdik. Sonuç olarak projede hedeflediğimiz faydaların çok daha fazlasını elde ettik. Gönüllü olarak ailelerle ilgilenen imamların koordinasyonu ile dezavantajlı ailelerin hem kamu kurumları nezdinde iş ve işlemlerinin onların talebine bırakılmadan çözüldüğü gibi ihtiyaç sahibi ailelere vatandaşların da yardımlarda bulunduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Gönüllü imamların telefonlarının 24 saat ailelere açık olduğunu, ihtiyaç duyduklarını an gönüllü imama ulaşabildiklerini kaydeden Kaymakam Dereci, proje kapsamında aile sayısının 250'ye çıkarılacağını belirtti.

Gönüllü imamların proje boyunca yaşadıklarını paylaştıkları toplantı basın mensuplarının sorularıyla son buldu.