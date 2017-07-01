Görkemli Kültür Evi açılışı

Seydo Atilla Mahallesinde yapımı tamamlanan Seydo Atilla Kültür evinin açılış törenine Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, Seydo Atilla Mahalle Muhtarı Ömer Küçükyıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Menderes Atilla, az zamanda çok iş yaptıklarını belirterek 3 yılda 64 milyon TL’lik bir yatırımın ilçeye kazandırıldığını söyledi. Kültür evlerinin çok amaçlı tasarlandığını ifade eden Başkan Atilla, "Vatandaşlarımız bu mekanlarda taziyelerini yapabilir, mevlitlerini yapabilir, mahalle sakinleri toplantı yapabilirler." dedi. Geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan kültür evlerinin açılış töreninin Bakan Faruk Çelik’le birlikte yaptıklarını belirten Başkan Atilla, "Yapımı devam eden 8 kültür evimiz daha var. İnşallah yakın bir zamanda onların da açılışlarını tek tek yapacağız." diye konuştu.

İlçede yapılan hizmetlerin finansmanını hibelerle karşıladıklarını anlatan Başkan Atilla, "Bu hizmetleri dışarıdan aldığımız hibelerle yapıyoruz. Yoksa kendi öz kaynaklarımızla bu hizmetleri yapmamız mümkün değildi. Belediyemize gelen para ancak bizim sabit giderlerimiz karşılamaktadır." şeklinde konuştu. Açılış töreninde konuşan Ak Parti Ceylanpınar İlçe başkanı Ahmet Güntekin, açılışı yapılan Seydo Atilla Kültür Evi’ni Ceylanpınarlılara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.