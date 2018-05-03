Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi Piazza AVM’de açıldı

Seçkin marka karmasının yanında, resim, müzik, el sanatları, fotoğraf gibi çok sayıda aktiviteye imza atan Piazza AVM, bu kez Haliliye Nureddin Mahmud Zengi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca büyük emeklerle oluşturduğu sergiye ev sahipliği yaptı. Ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilerek, belli örgü teknikleriyle çeşitli motifler meydan getirme sanatı olan filografi ve geçmişi çok eskilere dayanan ahşap yakma yöntemiyle tasarlanan eserlerin sergisi beğeniyle gezildi.

Yapımındaki zorluk nedeniyle zaman ve sabır gerektiren filografi ve ahşap yakma sanatının hayat bulduğu sergiyi gezen ziyaretçiler ilgisini çekti.