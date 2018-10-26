Gözaltına alınan muhtar ve azalar adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan mahalle muhtarı ile 3 eski aza adliyeye sek edildi.

Edinilen bölgeye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Dinçköy Kırsal Mahallesi Muhtarı D.A. ile Kale Kırsal Mahallesi'nin eski azaları M.V., F.Y. ve H.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün Şanlıurfa Adliyesine çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.