Gündüz sıcaktan bunalan vatandaşlar akşamları parkta serinliyor

Ceylanpınar’da yöre halkı gündüzleri dayanılmaz sıcaklıklar nedeniyle bunalırken akşamları ise soluğu belediye parklarında alıyor. Suriye sınırına sıfır noktasındaki parka giderek serinlemeye çalışıyor. Parkta serinleyen ailelerden Lütfü Koyuncu, "İlçemizde hava gündüzleri çok sıcak. Serinleyecek yerimiz olmadığından belediye parklarına gelip serinlemeye çalışıyoruz. Bizler arkadaşlarımızla sohbet ederken, çocuklarımızsa parklarda bulunan oyun gruplarında oynayarak eğlenmeye çalışıyorlar. Ceylanpınar’da bulunan belediye parklarını bizlere kazandıran belediye başkanımız Menderes Atilla’ya teşekkür ederiz” diye konuştu.