Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da gündüzleri sıcaklığın yaklaşık 35 dereceyi bulmasından dolayı sokak ve caddeler boş kalıyor. Esnafın da zor zamanlar geçirdiği ramazan ayında vatandaşlar iftar sonrası cadde ve sokaklarda, tarihi ve turistik alanlarda gezerek zaman geçiriyor. Gündüzleri sıcak olduğu için geceleri dışarı çıkmayı tercih ettiklerini ifade eden vatandaşlardan İsmail Boz, “Gündüzleri çok sıcak oluyor gerçekten insanlarda haliyle geceleri dışarı çıkıyor. Geceleri çıkınca da imsak saatine yarım saat ya da bir saat kala evlerine dönüyorlar” dedi. İftardan sonra ibadet yaparak zaman geçirdiklerini ve daha sonra tarihi alanlarda zaman geçirdiklerini söyleyen Musa Demirel ise “Genelde geceleri çıkılıyor. Urfa’nın sıcakları malum, ramazan ayı gündüz çok sıcak. Akşamları ibadetten sonra millet dökülüyor. Balıklıgöl turizm alanında çok önemli bir yer. Balıklıgöl akşamdan gece saatlerine kadar baya kalabalık oluyor. Olması da gerekiyor. Yerli turistler ile beraber daha fazla bir kalabalık bekliyoruz inşallah. Bu arada bütün Türkiye’ye sesleniyorum gelin Balıklıgöl’ümüzü görün. Muhteşem mistik bir havası var. Dünyanın en büyük açık hava akvaryumu Urfa’da bulunuyor, o yüzden bekliyoruz” diye konuştu.