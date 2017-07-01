Şanlıurfa’da 45 dereceği bulan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Güneşten korunmaya çalışan vatandaşlar çeşitli önlemler alıp, çöl sıcaklarının etkisini çabuk kaybetmesini umut ederken, güneşten enerji elde edenler ise bu sıcak günleri değerlendirmeye çalışıyor.

Şanlıurfa’da son zamanlarda gelişen tesislerde güneş panelleriyle enerji üretiliyor. Bazı girişimciler bu enerjiyi elektriğe çevirip satarken bazıları ise kurumsal olarak değerlendiriyor. Harran Üniversitesi de güneş panelleri sayesinde ürettiği enerjiyi kullanan kurumlar arasında yer alıyor. Üniversitenin değişik yerlerine kurulan güneş panelleri sayesinde yazın serin hava üretilirken kışın ise sıcak hava elde ediliyor. Elde edilen sıcak hava ile kış aylarında üniversitedeki derslikler ısıtılırken yaz aylarında ise soğutmak için kullanılıyor. Geriye kalan enerjiyle ise üniversitenin aydınlatması sağlanıyor.

Metrekare başına yıllık 2 bin 200 kilovatsaat elektrik üretiliyor

Şanlıurfa’nın güneş enerjisinden yararlanma açısından uygun bir yer ve potansiyeli yüksek bir il olduğunu dile getiren Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, “Temelde güneş enerjisinin iki teknolojisini de kullanıyoruz. Bu teknolojilerden biri fotovoltaik panellerdir, yani güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Bu fotovoltaik panellerden biz metrekare başına yıllık 2 bin 200 kilovatsaat elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Diğer bir teknoloji ise güneş enerjisi ısıl teknolojileridir. Bu teknolojiden ise ısı üretimi ve buhar üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda farklı akışkanlıkları, yüksek sıcaklıklara getirerek doğrudan ihtiyaç için kullanmak veya bunu tekrar elektrik enerjisine de dönüştürebiliyoruz” dedi.

Güneş ışınları bin metrekareye bin watt düşüyor

Hem yaz hem de kış aylarında güneş enerjisinden faydalanma oranının çok yüksek olduğunu belirten Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, “Şanlıurfa, kış aylarında da güneş enerjisi bol olan bir ilimizdir. Kurmuş olduğumuz bu sistemlerle panellerden sıcak su üreterek bu enerjiyi mekanların ısıtmasında kullanabiliyoruz. Yaz aylarında ise absorbsiyonlu çillerlerle yani absorbsiyonlu çiler soğutma makinalarıyla güneş enerjisini kullanarak soğutma elde edebiliyoruz. Bu sistem 80-90 derece sıcak su ihtiyacı olan absorbsiyonlu çiler soğutma grubunu besleyen kolektörlerdir. Bu sistemlerde elde ettiğimiz 80-90 derecelik sıcak suyu çiller gurubuna göndererek şu an üzerinde bulunduğumuzu 3 bin metrekarelik alanın içerisini soğutuyoruz. Yaptığımız testte ise güneş ışınlarının bin metrekareye bin watt düştüğünü tespit ettik. Bu enerjiyi sıcak suya ilettikten sonra apsortsiyonlu çiller makinaları vasıtasıyla soğuk havaya dönüşüyor. Bu panellerden elde edilen enerji, soğutma ve tüm aydınlatma sistemlerinde kullanılıyor” diye konuştu.