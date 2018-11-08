Güneydoğulu çölyak hastalarının ekmeği Şanlıurfa'dan

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan çölyak hastaları, Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından kurulan ilk glütensiz ekmek fırını sayesinde tükettikleri ekmeğe ulaşabilecek.

Haliliyeye bağlı Sırın Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan glütensiz ekmek fırını, günde 4 bin ekmek kapasiteli üretim sağlayacak. Glütensiz ekmek fırınında üretilen ekmekler Mardin, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt ve Gaziantep'teki çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Haliliye Belediyesi ARGE sorumlusu ve Makine mühendisi Ahmet Polat," Haliliye Belediyesi olarak glütensiz ekmek fırının açılışını gerçekleştireceğiz. Glütensiz ekmek fırını bölgemizde bir ilk olacaktır. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ilki gerçekleştiriyoruz. Çölyak hastaları bu gıdaların sağlanması için çok zorluklar çekiyordu. İnşallah bundan sonra çölyak hastalarımıza sıcak sıcak ekmekleri kendilerine sunacağız. Fırınımız günlük 5 bin ekmek kapasiteli olacak. Bununla ilgili, gıda mühendislerimiz ve diğer arkadaşlarımızla birlikte sağlıklı, hijyenik bir ortamda ekmekleri üretmeyi planlıyoruz” dedi.

“Çölyak vatandaşlarımız artık sıcak ekmek yiyebilecek”

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol," Hayatı boyunca bulgur pilavı yememiş, makarna yememiş, hayatları boyunca başka lezzetleri tatmamış hastalarımızın aile bütünlüğünü sağlamak için, aynı sofrada aynı yemeği yemek için çalıştık. Geçmişten bugüne glutensiz unda yapılmış olan unlu mamulleri dağıtıyoruz. Bu dağıtmış olduğumuz paketlerde kurabiye, mısır unu, putin, köftelik bulgur, kek, çikolata makarna, ekmek ve hayatı boyunca kadayıf yemeyenlere kadayıf dağıttık. Çölyak hastalarının ailelerini dertlerini anlıyoruz aynı masada oturup aynı yemeği yiyemeyin acısını yaşıyorlardı hamd olsun Cenabı Hak nasip eyledi ve biz bu anlamda aynı sofrada yemelerini sağlamak istiyoruz. Hizmete katacağımız glutensiz unu üreteceği bir fırın. Türkiye'de bir kaç fırın yapmış olduğu ekmek imalatını Türkiye'de ilçe belediyelerinin de sadece Haliliye Belediyesi olarak biz üreteceğiz ve inşallah ürettiğimiz ekmeklerle hastalarımız şifa bulacak. Çölyak hastalarımızı hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çölyak glütensiz fırın açılış proramına, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa eski milletvekili Zeynep Karahan Uslu, AK Parti kadın kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Çölyak Federasyon Başkanı Hasan Doğan, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

Yapılan konuşmalarına ardından glütensiz çölyak fırını açılışı gerçekleştirildi.