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Günün En Acı Karesi Şanlıurfa'da Çekildi
13 Mayıs 2018 19:31
Günün en acı karesi Şanlıurfa’da çekildi
Şanlıurfa’da otomobilin yağmur suyu nedeniyle oluşan su birikintisine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada suda başkalarının olup olmadığını öğrenmek için ekiplerin sudan çıkartılan ayakkabıları sıraya dizerek sayması günün en acı karesi oldu.
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13 Mayıs 2018 19:31
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