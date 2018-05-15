Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 18:13

Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa’da 5 ayrı mahallede 7 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 hırsız, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlar yakalandı

15 Mayıs 2018 18:13


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Atatürk, Mimar Sinan, Bamyasuyu, Camikebir ve Şair Şevket mahallelerinde meydana gelen 7 ayrı ev ile işyerinden ‘Kapı dili düşürme’ yöntemi ile gerçekleşen hırsızlıklar ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda konuyu gerçekleştiren şahısların sabıkalı Suriye uyruklu M.İ.H. ve M.O. isimli şahıslar olduğu güvenlik kamerası kayıtları incelenerek tespit edildi. Şahıslar, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayrıca, iki hırsızın ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 2 televizyon, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu sahiplerine geri verilmek üzere el konuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç