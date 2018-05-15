Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Atatürk, Mimar Sinan, Bamyasuyu, Camikebir ve Şair Şevket mahallelerinde meydana gelen 7 ayrı ev ile işyerinden ‘Kapı dili düşürme’ yöntemi ile gerçekleşen hırsızlıklar ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda konuyu gerçekleştiren şahısların sabıkalı Suriye uyruklu M.İ.H. ve M.O. isimli şahıslar olduğu güvenlik kamerası kayıtları incelenerek tespit edildi. Şahıslar, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, iki hırsızın ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 2 televizyon, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu sahiplerine geri verilmek üzere el konuldu.