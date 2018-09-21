İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.


Kaza, Bozova ilçesine bağlı Dutluca kırsal mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nadide Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.