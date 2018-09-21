Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Bozova ilçesine bağlı Dutluca kırsal mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nadide Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.